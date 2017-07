Tunisia: visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas

(ANSAmed) - TUNISI, 6 LUG - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) è da oggi a Tunisi per una visita ufficiale di tre giorni su invito del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. Lo rende noto un comunicato della presidenza di Cartagine nel quale si precisa che al centro dei colloqui vi saranno gli ultimi sviluppi della questione israelo-palestinese e le relazioni bilaterali fra Palestina e Tunisia. In programma incontri con il Capo dello Stato Essebsi, il presidente del parlamento, Mohamed Ennaceur, ed il premier Youssef Chahed. Abbas aprirà inoltre la prima edizione delle giornate mediche organizzate dall'associazione medica tunisino-palestinese, in collaborazione con la Facoltà di medicina di Tunisi. Abbas proveniente da Parigi dove ha incontrato il presidente francese Macron, volerà al Cairo l'8 luglio per un incontro con il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi.