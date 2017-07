(ANSA) - ISTANBUL, 6 LUG - Blitz della polizia turca a un workshop che riuniva i rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Almeno 12 attivisti di primo piano, tra cui la direttrice di Amnesty International nel Paese, Idil Eser, e 2 stranieri, sono stati fermati in un hotel di Buyukada, una delle isole al largo di Istanbul, sul mar di Marmara, e portati ieri sera in una caserma. Le accuse nei loro confronti restano ignote e non hanno ancora potuto incontrare i loro legali.