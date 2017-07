Migranti: Alfano, condivisione con Francia su Mediterraneo

(ANSA), ROMA, 6 LUG - "C'è una specifica attenzione e una grande condivisione tra Italia e Francia sulla questione mediterranea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo il suo incontro alla Farnesina con il collega francese Jean-Yves Le Drian prima della conferenza dei paesi di transito. "Italia e Francia - ha sottolineato Alfano - sono unite da una vocazione mediterranea e da un'intensa attività che la storia e la geografia ci consegnano come un dovere". La conferenza di oggi, ha aggiunto il titolare della Farnesina, e' "in un formato senza precedenti e avviene in contemporanea con il vertice dei ministri degli Interni e della Giustizia europei a Tallinn". Questo, "crea un'ottima occasione per lavorare su entrambi i fronti, Interno ed Esteri".