(ANSA) - VARSAVIA, 6 LUG - Il presidente americano Donald Trump ha detto oggi che gli Stati Uniti stanno valutando "cose piuttosto severe" in risposta al recente lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. Trump, parlando in conferenza stampa a Varsavia, ha chiesto inoltre ai Paesi di far fronte al "comportamento molto, molto cattivo" di Pyongyang.