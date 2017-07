(ANSA) - BERLINO, 06 LUG - Sono oltre 100 mila i manifestanti attesi in questi giorni ad Amburgo, per le proteste contro il G20, che esordirà stasera e prevede sessioni di lavoro dei leader mondiali per due giorni, a partire da domani. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dagli addetti alla sicurezza sono 8000 i soggetti ritenuti pronti a commettere atti di violenza. La notte scorsa è stata tranquilla, al di là di due dimostrazioni in cui sono state lanciate alcune bottglie contro gli agenti. Sei i fermi. Nel primo pomeriggio di oggi sono attese invece diecimila persone, stando agli organizzatori, per una manifestazione contro il vertice con lo slogan "G20-Welcome to Hell".