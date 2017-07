Omicidio stradale: in Italia un caso al giorno.

Dall’entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, a marzo del 2016, sono state denunciate 479 persone e 32 arrestate. Secondo i dati della polizia stradale, dal 25 marzo 2016 al 25 giugno 2017 si sono verificati 67.711 incidenti, 894 dei quali con esito mortale. Di questi ultimi, nel 53% dei casi (479) è scattata la denuncia per omicidio stradale. I casi più gravi, quelli che prevedono fino a 12 anni di carcere, sono stati il 5,3% del totale (26).

«Gli operatori danno un giudizio assolutamente positivo della norma, ma chi si aspettava soluzioni miracolistiche rimarrà deluso - ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli - la forza di questa legge non è nei numeri ma nella valenza culturale: il bene della vita va al di sopra di ogni giudizio». Sugli incidenti pesano la velocità, l’imprudenza ma soprattutto, ha aggiunto Gabrielli, la distrazione, che «ha un incidenza non più tollerabile» e dovuta, spesso, a «quella jattura degli smartphone». «Sono strumenti eccezionali che ci hanno cambiato la vita, ma stanno anche modificando i nostri livelli di attenzione».