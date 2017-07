(ANSA) - FIRENZE, 6 LUG - "Dobbiamo dare al Paese una grande forza di sinistra, aperta anche al contributo di forze più moderate che non si riconoscono nel Pd renziano", "questo non vuol dire che ci sciogliamo in questo insieme, ma possiamo federarci" e "Pisapia può essere un federatore, senza limitarsi alla sommatoria di forze politiche". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Mdp), a Rainews24.