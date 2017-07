Ragazzo obeso:esame medico legale,16enne morto per aneurisma

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - E' morto per un aneurisma il 16enne di Pimonte (Napoli) che stava seguendo una dieta dimagrante grazie alla quale aveva perso circa 30 chilogrammi in tre mesi. Era affetto da un problema cardiaco. I suoi dolori addominali e intercostali, che avevano preceduto il decesso e per i quali i genitori lo avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, erano probabilmente i sintomi del suo malore. La causa della morte è emersa dall'autopsia effettuata dal medico Sergio Infante, incaricato dalla procura di Torre Annunziata, a cui ha relazionato immediatamente dopo l'esame visivo. Esclusi, quindi, la dieta fai-da-te, l'ipotesi di una cattiva reazione a un vaccino al quale si era sottoposto la sera prima il ragazzo. Esclusa anche la meningite fulminante. La salma è stata consegnata ai familiari. Questa sera, alle ore 18, nella chiesa di San Michele, saranno celebrati i funerali. Il sindaco, Michele Palummo, ha dichiarato il lutto cittadino.