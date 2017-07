(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "La crisi dei migranti non può essere fermata solo nelle acque del Mediterraneo. Ci vuole un lavoro a sud della Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano nella conferenza stampa conclusiva della conferenza dei paesi di transito. "Perché l'afflusso dei migranti diminuisca occorre non arrivino in Libia", ha sottolineato il titolare della Farnesina.