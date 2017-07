(ANSA) - PECHINO, 6 LUG - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in sollecita Pyongyang a tornare ai negoziati e a rinunciare alle ambizioni nucleari, dicendosi pronto a incontrare Kim Jong-un in ogni momento e luogo, con le circostanze adeguate. "Quando le giuste condizioni si saranno definite e saranno invertite le attuali tensioni e la situazione di confronto, sarò pronto a incontrare il leader Kim Jong-un in ogni momento e luogo", ha detto Moon alla Korber Foundation, think tank di Berlino, nel testo diffuso dall'Ufficio presidenziale.