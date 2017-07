(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Credo che ci siano le condizioni per portarla fino in fondo". Così il Guardasigilli, Andrea Orlando, esclude il rischio che la riforma del Codice antimafia, dopo il via libera del Senato, si possa impantanare alla Camera. Quanto a eventuali modifiche, Orlando aggiunge che "ci sono opinioni diverse" e che "si verificherà se i rilievi sono fondati". "In caso faremo ricognizione serena, se saranno necessarie modifiche - conclude - e dove introdurle".