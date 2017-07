(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Che credibilità può avere un provvedimento che intende prevenire la radicalizzazione dell'estremismo jihadista ma nel quale non è mai citato il termine 'moschea'? Non è con leggi di bandiera come questa che si affrontano i problemi veri del Paese". Lo ha detto, intervenendo in Aula, il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "L'attività di monitoraggio prevista nel testo si svolgerà nelle scuole e negli ospedali, nei laboratori pubblici e nelle carceri, su internet e nei centri di accoglienza ma non nei luoghi più importanti, ossia appunto nelle moschee", ha concluso.