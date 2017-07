Mafia Roma: confermata condanna per Daniele Ozzimo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Confermata in appello la condanna in Appello a due anni e due mesi di reclusione per Daniele Ozzimo, ex assessore alla Casa della Giunta Marino, in quota Pd, coinvolto in uno dei filoni dell'indagine su Mafia Capitale. La terza corte d'Appello, presieduta da Ernesto Mineo, ha confermato la condanna di primo grado anche per l'ex consigliere comunale di Centro Democratico Massimo Caprari (2 anni e 4 mesi in primo grado). I giudici hanno ridotto di due mesi la condanna per l'architetto Paolo Solvi (in primo grado 2 anni e 2 mesi), e confermato la sentenza per i fratelli Gerardo e Tommaso Addeo (un anno e 10 mesi a testa), già collaboratori di Luca Odevaine, coinvolto in 'Mafia Capitale' per il suo ruolo di componente del Tavolo di coordinamento nazionale per i richiedenti asilo. Gli imputati sono tutti accusati di corruzione.