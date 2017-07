(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Non sono d'accordo che il risultato delle amministrative sia un tema locale almeno per tre motivi: rispetto all'ultima analoga tornata c'è stata una crescita fortissima dell'astensionismo; abbiamo subito sconfitte più forti e cocenti nelle aree più forti di insediamento tradizionale della sinistra. Credo che la conflittualità nel centrosinistra non dia vantaggi agli scissionisti ma distacchi pezzi di elettorato". Così, a quanto si apprende, Andrea Orlando in direzione Pd.