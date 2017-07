Mamma dimentica la bimba in auto, salvata dai poliziotti

E’ stato forse quella sindrome da sovraccarico da lavoro e impegni che talvolta causa un vuoto mentale a determinare un nuovo episodio di involontario abbandono di un un figlio in auto. Una tragedia questa volta per fortuna solo sfiorata. Una bimba di un anno è stata dimenticata, questa mattina, nella vettura dalla madre in un parcheggio della fermata metropolitana di Bisceglie a Milano: la piccina è stata salvata solo grazie all'intervento di un passante che si è accorto della presenza della bimba nell’auto e ha dato l'allarme. La polizia, intervenuta rapidamente, ha sfondato il finestrino l’ha tirata fuori.

La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita ma ha subito un forte choc. La mamma, che ha 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro e così la figlioletta è rimasta chiusa nella macchina per un’oretta. La donna, subito rintracciata, era sconvolta e incapace di spiegare quello che era successo. «Non riesco a spiegarmelo, ero convinta di averla portata all’asilo...», ha continuato a ripetere agli agenti come in trance. Ha spiegato di non ricordare nulla e di aver avuto una sorta di buco nero. Quando ha preso la metrò per andare a lavoro si era dimenticata completamente della bimba che ha rischiato seriamente di morire anche perché le temperature sfioravano già in mattinata i 30 gradi.

Quando la madre ha saputo al telefono quello che era accaduto, ha avuto un crollo psicologico che ha reso necessario il suo trasporto all'ospedale San Carlo, lo stesso dove è stata accompagnata la bambina. La donna è stata visitata e sarà sottoposta a un trattamento clinico standard che si applica in questi casi. Al momento non è stata denunciata: sembra evidente che non abbia agito volontariamente. I genitori della bambina sono entrambi stimati professionisti e la polizia ha sottolineato che non si tratta di un contesto familiare disagiato. Il primo a essere contattato dagli agenti è stato il padre che era completamente ignaro di quanto accaduto e che ha vissuto anche lui momenti di forte paura.

Fortunatamente oggi si è evitato il peggio ma solo il 7 giugno scorso a Castelfranco di Sopra (Arezzo) una madre ha dimenticato in auto la figlia anche lei di un anno, che morì per arresto cardiaco. E diversi episodi simili si sono verificati nel corso degli anni.