(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Non appena saranno superate imperfezioni tecniche, capaci però di pregiudicare la corretta applicazione delle norme - e sarà cura e obiettivo primario dei commissari di FI in Giustizia, anche in continuità con il lavoro svolto dai nostri deputati - si potrà tornare in sede deliberante per accelerare l'approvazione di un provvedimento quanto mai urgente". Lo afferma il presidente dei senatori FI, Paolo Romani, rispondendo alle critiche del Pd per il no del suo gruppo alla concessione della deliberante per esaminare il ddl sugli orfani di femminicidio.