(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "In questi giorni al Senato il Partito Democratico sta insistendo con ogni mezzo per far approvare la nuova legge sullo Ius Soli. Una legge sbagliata, retorica, non voluta dagli italiani, che non ha nulla a che fare con l'accoglienza. Noi vogliamo che possa diventare italiano chi si sente davvero italiano, non chi ha superato qualche passaggio burocratico". Così Silvio Berlusconi in una dichiarazione.