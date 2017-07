Un tonfo poi le grida "aiutateci", crolla una palazzina: 7 dispersi, 2 sono bimbi

Una palazzina di quattro piani è crollata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, nel crollo ci sarebbero coinvolte due famiglie per un totale di sette persone, due bambini. E’ stata interrotta la linea Vesuviana che passa nei pressi della palazzina crollata. Diverse squadre dei Vigili del fuoco stanno già operando.

Testimone: "Un tonfo poi le grida 'aiutateci' "

Un tonfo, una grande nuvola bianca con urla strazianti che ho ancora nella testa». Così all’ANSA la testimonianza di una donna che abita al quarto piano di un condominio di via Gino Alfani, di fronte all’edificio crollato stamane a Torre Annunziata (Napoli). «Il tonfo, fortissimo, è avvenuto alle 6:25 e mi sono affacciata subito al balcone. Di fronte a me il palazzo che si sbriciolava e ho sentito 'aiutateci, aiutatecì, urla strazianti...c'è gente che ha pensato al terremoto ed è scappata». Ancora scossa, la signora prosegue: «Scene indescrivibili Conosco tutti lì, in quell'edificio. Al secondo piano c'è la mia sarta, viveva da sola». Dopo il tonfo, aggiunge la signora, «è transitato un treno delle FS».