(ANSA) - WASHINGTON, 7 LUG - Il numero tre dei repubblicani alla Camera Steve Scalise, rimasto ferito gravemente in una sparatoria il mese scorso ad Alexandria, e' stato sottoposto ad un intervento chirurgico per trattare una infezione e le sue condizioni restano gravi. Lo fa sapere l'ospedale a Washington dove e' ricoverato e dove nelle scorse ore era tornato in terapia intensiva. I medici avevano già avvertito che il recupero di Scalise sarebbe stato lungo poichè il proiettile "ha trapassato il bacino, fratturato diverse ossa e colpito gli organi interni, provocando una gravi emorragie". Tuttavia dopo un primo periodo in terapia intensiva le condizioni del deputato erano migliorate e sembrava ci fossero segnali di ripresa.