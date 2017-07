Qatar: Tillerson andrà in Kuwait per sbloccare impasse Golfo

(ANSA) - WASHINGTON, 7 LUG - Il segretario di Stato americano Rex Tillerson andrà in Kuwait la prossima settimana per tentare di venire a capo della crisi con il Qatar che sta turbando i Paesi del Golfo Persico. La sua portavoce Heather Nauert ha detto che Tillerson sarà a Kuwait City lunedì, dopo le tappe in Ucraina e Turchia. Dovrebbe incontrare dei funzionari kuwaitiani che hanno tentato una mediazione, ma la sua presenza nella regione lascia aperta la possibilità che possa recarsi anche nei Paesi vicini per favorire una soluzione. Arabia saudita, Bahrein, Eau ed Egitto hanno rotto i rapporti diplomatici con il Qatar un mese fa, accusando la piccola nazione di finanziare il terrorismo. Hanno posto una serie di domande alle quali il Qatar ha risposto solo parzialmente. Gli Stati Uniti hanno supportato gli sforzi di mediazione portati avanti dal Kuwait, ma vorrebbero ora forzare un impasse da cui non si vede ancora l'uscita.