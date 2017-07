Esplosione dopo fuga gas in Friuli: due feriti, uno grave

(ANSA) - UDINE, 7 LUG - Due persone sono rimaste ferite, una in maniera molto grave, in un'esplosione nella cucina di un'abitazione stamani ad Aquileia (Udine). Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco di Udine, intorno alle 7:30 un uomo si è recato nella cucina della propria abitazione e ha acceso un fornello. A quel punto, probabilmente a causa di una fuga di gas, c'è stata una violenta esplosione; l'uomo, che ha 60 anni, é stato investito da una fiammata ed è rimasto gravemente ferito, con gravi ustioni su varie parti del corpo. E' stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasferito in eliambulanza in un centro gravi ustionati. Una seconda persona è rimasta ferita in maniera più lieve ed è stata portata in ospedale a Palmanova (Udine). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.