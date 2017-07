Migranti: Letta, mancano le giuste regole

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Il vertice di Tallinn è stato deludente perché purtroppo ci sono strumenti che mancano e le regole non sono quelle giuste: la solidarietà non può essere basata sul volontariato a livello di Stato ma va imposta con regole". Lo ha detto l'ex premier Enrico Letta, a margine di un incontro sulla Francia di Macron, all'Istituto francese di Milano. Secondo Letta, "se queste regole non ci sono è impossibile, non può funzionare e l'Europa non è efficace su una questione delicata dal punto di vista concreto e anche della sua credibilità di fronte ai cittadini".