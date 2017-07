(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 LUG - L'Unesco, oggi a Cracovia, ha riconosciuto la Tomba dei Patriarchi ad Hebron, in Cisgiordania, "sito palestinese" del Patrimonio Mondiale. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui a favore della Risoluzione - presentata dai palestinesi e fortemente contestata da Israele - si sono espressi 12 stati membri, 3 contro e 6 astenuti. In base alla decisione, la Città Vecchia di Hebron e la Tomba dei Patriarchi diventano siti "palestinesi" e si sottolinea il "loro essere in pericolo".