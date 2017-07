Gb: nuovi ostacoli per statua Thatcher, 'a rischio vandali'

(ANSA) - LONDRA, 7 LUG - Continua la sorta di 'maledizione' per le statue di Margaret Thatcher. Dopo quella decapitata nel 2002 alla Guildhall Art Gallery di Londra, un nuovo monumento in onore della Lady di Ferro, scomparsa nel 2013, rischia di non sorgere mai nella Parliament Square della capitale britannica come invece vogliono i sostenitori dell'iniziativa che hanno raccolto 300 mila sterline per il progetto. Ci sono una serie di obiezioni da parte delle autorità, a partire da quella che il monumento venga attaccato da vandali. La statua dovrebbe sorgere vicino al Parlamento di Westminster (che ne ha già un'altra della statista al suo interno) fra quelle di George Canning e Abraham Lincoln. Anche la famiglia della Thatcher non sarebbe entusiasta dell'iniziativa: l'anno scorso aveva criticato la statua perchè non prevedeva l'iconica borsetta che la Lady di Ferro portava sempre con sé. Nel caso oggi è perfino intervenuta Theresa May che non ha dubbi: il timore di un attacco da parte di vandali non può fermare il progetto.