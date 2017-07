Migranti: Pinto, polemiche su confine Austria una bufala

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 7 LUG - "Per quanto riguarda le polemiche sul confine austriaco, devo dire che si è trattato di una autentica bufala. Possiamo affermarlo in tutta serenità e se abbiamo ottimi rapporti con i colleghi francesi e austriaci e anche grazie al nostro impegno". Lo ha dichiarato il direttore centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, prefetto Giovanni Pinto, stamani, a margine dell'inaugurazione dei nuovi locali della polizia di frontiera di Ponte San Luigi, a Ventimiglia. Sul segnalato aumento dei flussi migratori, il prefetto ha affermato che "è una ipotesi tutta da verificare". "C'è un trend e siamo tutti legittimamente preoccupati. Il ministro Minniti ha messo in campo tutte le iniziative possibili e immaginabili e credo che altre ne seguiranno. Di ieri è la dichiarazione che tratteremo la questione migranti con fermezza". Al momento, ha spiegato, non "c'è apparentemente bisogno" di un potenziamento delle forze dell'ordine. "Ma saremo attenti e sensibili alle iniziative che saranno necessarie", ha osservato Pinto, sottolineando che "Ventimiglia è uno dei tanti luoghi da seguire con particolare attenzione. Ormai l'emergenza immigratoria non riguarda soltanto i confini, ma il territorio". (ANSA).