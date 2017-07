Uccise pensionato con uno schiaffo nel Milanese, arrestato

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Un 39enne di Cinisello Balsamo (Milano) è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato per aver ucciso, colpendolo con uno schiaffo al volto, senza un motivo, un pensionato di 78 anni, all'esterno di un bar di Cinisello. L'aggressione era avvenuta il 2 giugno. L'anziano, che deambulava con le stampelle per problemi di salute, cadendo aveva battuto la testa, riportando un trauma cranico. Il 10 giugno, dopo 8 giorni in rianimazione, era morto. I carabinieri, che inizialmente avevano denunciato il 39enne a piede libero per aggressione, dopo aver ricostruito l'episodio anche grazie alle testimonianze dei presenti, lo hanno arrestato. Ieri pomeriggio i militari sono andati a prelevarlo nel reparto psichiatrico dell'ospedale Bassini di Cinisello, dove il 39enne si era presentato accompagnato dal padre il giorno successivo all' aggressione. Le sue condizioni non risulterebbero al momento incompatibili con il regime carcerario.