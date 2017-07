Migranti: De Petris (SI), Renzi insegue destra xenofoba

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Il tentativo di Renzi di inseguire la destra sul terreno della xenofobia nella speranza di raccattare voti è assolutamente irresponsabile. La proposta irrealistica di introdurre il numero chiuso avrà il solo effetto di aizzare più che mai le paure irrazionali e l'opposizione a una legge giusta e di civiltà come lo ius soli", afferma la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. "Renzi critica giustamente il Trattato di Dublino, ma dimentica di aggiungere che nei suoi tre anni di governo non ha fatto assolutamente niente per cambiare quel regolamento. E ora, invece di ingaggiare un confronto duro con l'Europa dopo che Tallinn ha sbattuto tutte le porte in faccia all'Italia, il ministro Minniti finge che il vertice sia andato bene, il governo cerca di nascondere il fallimento prendendosela con le Ong e il segretario del Pd, smentendo quanto più volte dichiarato, rincorre la destra", dice ancora la presidente De Petris.