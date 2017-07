Addio a Bradley, piccolo grande campione tifoso del Sunderland

E’ morto Bradley Lowery, il piccolo tifoso del Sunderland malato di cancro diventato grande amico del suo idolo Jermain Defoe e mascotte della squadra inglese.

Il piccolo aveva sei anni ed era stato colpito da neuroblastoma. «Il mio coraggioso ragazzo se n'è andato oggi con gli angeli oggi alle 13.35 nelle braccia di mamma e papà e circondato dalla sua famiglia», ha scritto la mamma su Facebook dando la notizia della sua morte. «Era il nostro supereroe e aveva combattuto la battaglia più difficile ma c'era bisogno di lui altrove. Non ci sono parole per spiegare quanto il nostro cuore sia a pezzi. Dormi bene e vola alto con gli angeli».

Dopo una serie di interventi e di cicli di chemioterapia, nel 2014 sembrava che il tumore fosse quasi vinto. Poi, un anno fa, la scoperta di un altro tumore. Qualche mese dopo Bradley era diventato la mascotte della squadra ed era sceso in campo prima di una partita della sua squadra e a Wembley, in occasione di un incontro della nazionale inglese.