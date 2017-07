Siria: cessate il fuoco sudovest da domenica alle 12

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - Il cessate-il-fuoco nel sudovest della Siria concordato tra Stati Uniti e Russia entrerà in vigore domenica 9 luglio a mezzogiorno, ora di Damasco. Lo annunciano funzionari statunitensi e il governo giordano, coinvolto nell'intesa. Gli ex contendenti nella Guerra Fredda hanno sostenuto parti opposte nel conflitto siriano, Mosca con il presidente siriano Bashar Assad, Washington a fianco dei ribelli. Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha precisato che scopo della tregua, nell'immediato, è ridurre le ostilità in un'area vicina al confine giordano, sperando poi di poterla estendere in altre aree. Tillerson ha sottolienato che l'accordo con la Russia per un cessate-il-fuoco in Siria è "la prima indicazione della capacità di Usa e Russia di lavorare insieme". Durante il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Valdimir Putin, a cui Tillerson ha assistito, si è parlato - ha riferito - dell'attuale stato delle relazioni tra i due Paesi e di come potrebbero essere in futuro.