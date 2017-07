Contraffazione: a Livorno sequestro 6.000 borse false griffe

(ANSA) - LIVORNO, 8 LUG - Oltre seimila tra borse e portafogli falsi, recanti i marchi contraffatti di note griffe francesi e italiane, destinati alla vendita in spiaggia e non solo, sono state sequestrati a Livorno in un'operazione della guardia di finanza che ha portato anche alla denuncia di tre persone, due senegalesi e il titolare di un magazzino dove parte della merce è stata trovata stoccata. Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Goyard i marchi della merce falsificata, in parte di fattura definita pregiata, con perfetta imitazione, si spiega dalle fiamme gialle, anche delle sacche portaborse e in alcuni casi pure delle certificazioni di autenticità. L'operazione è partita dal controllo, in seguito ad appostamenti e pedinamenti, dei due senegalesi poi denunciati, sorpresi in via Carducci su un'auto, dopo aver caricato sul veicolo alcuni scatoloni appena ritirati da un negozio di spedizioni postali del centro. Tra le borse contenute negli scatoloni e altra merce ancora da ritirare nel negozio per mancanza di spazio sull'auto, la Gdf ha sequestrato circa 4.000 pezzi. Altri 60 sono stati poi trovati a casa in provincia di Pisa dei due senegalesi mentre successive indagini hanno consentito di individuare un magazzino di una ditta livornese - il cui titolare è il terzo denunciato -, presso il quale, su commissione di alcuni senegalesi, venivano fatti recapitare numerosi scatoloni contenenti sempre merce contraffatta e dove sono state recuperate altre 2.000 borse false.(ANSA).