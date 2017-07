Morti Lugo: infermiera assolta, 'incredula stravolta felice'

(ANSA) - LUGO (RAVENNA), 8 LUG - "Incredula, stravolta e molto felice". Così Daniela Poggiali, 45 anni, l'ex infermiera dell'ospedale di Lugo (Ravenna) assolta ieri in appello dall'accusa di omicidio di una paziente 78enne, e scarcerata ieri sera verso le 20, si è detta a uno dei suoi avvocati, Lorenzo Valgimigli, che stamattina le ha telefonato. La donna la scorsa notte non ha dormito. Ieri sera, con il fidanzato Luigi Conficconi, è andata a ballare in una festa pubblica della zona lughese. Prima, secondo il suo primo desiderio, era andata a mangiare un gelato. In primo grado fu condannata a Ravenna all'ergastolo perché riconosciuta colpevole di avere iniettato una dose letale di potassio all'anziana. Era detenuta dall'ottobre 2014. Decisiva la perizia chiesta in appello dal nuovo legale. La donna, che dopo le foto di scherno a fianco di una paziente deceduta era stata licenziata dall'Ausl, con provvedimento passato in giudicato, da ieri sera automaticamente, per effetto della scarcerazione, è tornata a essere infermiera. (ANSA).