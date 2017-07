G20: Trump-May, lavoriamo ad accordo commerciale post-Brexit

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - E' in corso il bilaterale tra Donald Trump e Theresa May a margine del G20 di Amburgo. Il presidente americano ha detto che si sta lavorando ad un accordo commerciale tra Usa e Regno Unito "che dia ottimi risultati per entrambi", aggiungendo di aspettarsi che l'intesa venga finalizzata "molto, molto presto" dopo la Brexit. Trump ha anche sottolineato la "relazione molto speciale" con la premier britannica, che è stata la prima leader straniera in visita alla Casa Bianca.