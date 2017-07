Droga: Gdf Malpensa, 5 arresti sequestrati 22 kg cocaina

(ANSA) - VARESE, 8 LUG - La Guardia di Finanza di Varese ha arrestato cinque narcotrafficanti, italiani, dominicani e svizzeri, e iscritto altre otto persone nel registro degli indagati per traffico di droga, a conclusione di un'indagine - chiamata San Pedro - che ha permesso di ricostruire l'attività di un gruppo criminale con base ad Arezzo e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e con "filiali" in Svizzera, che importava cocaina direttamente dai cartelli del narcotraffico in Repubblica Dominicana. I corrieri arrivavano dal Sudamerica con il carico di droga e venivano prelevati all'esterno dell'aeroporto internazionale di Malpensa. In totale, durante le indagini, i finanzieri hanno sequestrato 22 chili di cocaina. L'inchiesta ha preso il via dall'arresto di un quarantenne italiano, bloccato all'aeroporto di Malpensa (Varese) appena sbarcato da La Romana (Repubblica Dominicana) con cinque chili di cocaina. Le indagini, in rapida successione, hanno permesso poi l'arresto degli altri appartenenti dell'organizzazione, un italiano di 35 anni, un cittadino svizzero di 24 e un coetaneo dominicano, anche loro fermati appena fuori dallo scalo internazionale, con un carico totale di 16 chili di cocaina purissima. Le ultime fasi dell'operazione hanno visto le fiamme gialle impegnate nel monitorare la consegna di una partita di cocaina da parte di due dei corrieri arrestati, prelevati a Malpensa da un trentaseienne dominicano residente a San Benedetto del Tronto, ritenuto dagli inquirenti il destinatario finale della cocaina e promotore del traffico di droga. L'uomo è stato arrestato insieme agli altri due malviventi in un albergo del Varesotto, dove i tre si erano spostati insieme al carico di stupefacente, seguiti dai finanzieri, su disposizione della Procura di Busto Arsizio (Varese). (ANSA).