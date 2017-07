G20: ritirati accrediti a diversi giornalisti per sicurezza

(ANSA) - BERLINO, 8 LUG - Gli accrediti al G20 di diversi giornalisti sono stati ritirati per motivi di sicurezza. Lo hanno riportato diversi media nazionali, sollevando una polemica in Germania. Sulla misura ha protestato ad esempio l'associazione nazionale di categoria DJV: "i giornalisti riportano notizie, non provocano disordini". Il ritiro degli accrediti sarebbe dipeso da verifiche fatte dall'Anticrimine. (ANSA).