Migranti: sindaco Trieste, assurdo portare navi Ong al Nord

(ANSA) - TRIESTE, 8 LUG - "A me sembra assurdo prendere i migranti sulle coste libiche e portarli fin quassù via mare, non è logico e avrebbe costi assurdi": lo dice il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che - interpellato dall'ANSA - boccia in maniera netta l'ipotesi che le navi delle Ong (Organizzazioni non governative) che prendono a bordo migranti nel Mediterraneo siano dirottate verso i porti del Nord Italia, come Livorno, Genova e Trieste, invece di approdare nei porti più vicini al punto in cui sono stati presi. "E' più logico che i migranti siano sbarcati sulle coste del Sud - aggiunge Dipiazza - L'ipotesi di portarli in nave per centinaia di miglia mi sembra una cosa campata in aria, dai costi assurdi, e lo dico non solo come sindaco, ma anche come imprenditore". "Più in generale - conclude Dipiazza - non sono d'accordo che si prendano i migranti e li si porti in questo Paese senza un lavoro, senza un progetto e senza un futuro almeno immaginato per loro".