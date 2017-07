Crollo palazzina:donna salva perché uscita a passeggiare

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - Enza Brancaccio, l' anziana signora che ieri e' scampata al crollo, abitava al quarto piano, lato mare, dell' edificio in rampa Nunziante. Lo dice oggi una vicina di casa. "Ogni mattina alle sei in punto usciva da casa per farvi ritorno alle sette. Passeggiava nei dintorni. Era una sua abitudine e questa abitudine, ieri mattina, l' ha salvata". La donna, fa sapere la vicina, da qualche tempo era vedova e ha un figlio. La vicina racconta anche di un pescatore che risiedeva al terzo piano dell' edificio, lato mare, che ieri, al momento del crollo, era a mare intento a pescare.