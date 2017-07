Cade e muore acrobata durante concerto Green Day a Madrid

(ANSA-AP) - ROMA, 8 LUG - Un acrobata è caduto ed ha perso la vita durante un concerto dei Green Day ieri sera a Madrid. Lo hanno reso noto gli organizzatori del'evento. Il concerto - è stato spiegato - non è stato però annullato per "ragioni di sicurezza". Il gruppo musicale ha postato su Twitter un messaggio di cordoglio: "Siamo appena arrivati sul palco a Mad Cool Festival con notizie sconvolgenti. Un artista molto coraggioso, Pedro, ha perso la sua vita stasera in un tragico incidente".