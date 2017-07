(ANSA-AP) - NAIROBI, 8 LUG - I terroristi islamici somali di al Shabaab hanno decapitato nove civili stamane durante un assalto ad un villaggio nel sud-est del Kenya. Lo hanno reso le autorità locali. Gli Shabaab dal 2011 sconfinano in Kenya come rappresaglia all'invio di truppe di Nairobi in Somalia per sconfiggere il gruppo terroristico, che nell'ultimo anno è diventato il più sanguinario di tutta l'Africa. Soltanto negli ultimi mesi, in Kenya sono state uccise oltre 40 persone, e molti attacchi sono stati compiuti con bombe artigianali.