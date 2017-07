Libia: Alfano, c'è richiesta di imprese italiane

(ANSA) - AGRIGENTO, 8 LUG - "In Libia c'è richiesta di Italia e di imprese italiane. E sono numerosissime le imprese italiane che vogliono tornare al più presto e investire nel Paese. La Dichiarazione di Agrigento firmata ieri è una cartina di tornasole per giudicare la nostra risolutezza nel ricostruire un partenariato economico più solido e moderno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano al Primo Forum Economico Italo-Libico, in corso ad Agrigento. Il ministro ha indicato nelle energie, infrastrutture, tlc e finanza i settori su cui le imprese italiane investiranno in Libia. "Il mio auspicio è che si realizzino prestissimo le condizioni per un impegno di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Sace e Simest, per accompagnare il rientro delle imprese italiane desiderose di lavorare e investire in Libia", ha aggiunto il ministro.