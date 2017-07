Berlusconi, sono in campo, presto per fare padre nobile

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Io sono in campo e ci resto, farò il padre nobile quando avrò l'età adeguata, ora sono un giovanotto piuttosto vivace". Silvio Berlusconi, in un'intervista a Rai Parlamento, fa capire che non ha intenzione di cedere il passo nella leadership del centrodestra. Quanto alle alleanze, "la Lega - spiega il Cavaliere - fa parte del centro-destra mentre Ap deve ancora decidere cosa vuole essere". "Io nel frattempo mi occupo di Fi, prima forza della coazione con l'obiettivo di superare il 30 per cento".