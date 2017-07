Migranti: Stylianides, Europa non lascerà sola Italia

(ANSA) - PADOVA, 8 LUG - "Voglio assicurarvi che l'Europa non lascerà l'Italia da sola nell'emergenza dei migranti. Non lasceremo che vi accolliate la pressione migratoria da soli. Non è giusto". Così Christos Stylianides, commissario europeo alla Protezione civile, a margine del convegno in corso a Padova "Protezione civile in Italia e in Europa. Dalla Prevenzione alla Ricostruzione". "La solidarietà europea e la sua responsabilità morale saranno giudicati in Italia sulla base della capacità di dimostrare solidarietà in modo concreto. A Strasburgo la scorsa settimana si è tenuta una riunione su questo tema. Abbiamo promesso come commissari una cosa: siamo a fianco dei cittadini e delle autorità italiane nell'affrontare una situazione senza precedenti".