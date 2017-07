Dal tour gastronomico ai racconti di viaggio: 5 app per le vacanze

Prenotare un tour gastronomico in tutto il mondo, documentare le proprie avventure di viaggio, non portarsi dietro la valigia sotto il solleone, essere informati durante gli spostamenti, ritrovare la forma fisica in tempo per la prova costume. E’ partito il conto alla rovescia per le vacanze, ecco le cinque app da scaricare prima della partenza.

Per pranzare in un cortile di Buenos Aires o su una spiaggia del Maine c'è un’applicazione che collega i viaggiatori a persone del posto che si mettono ai fornelli per una cena tipica. Si chiama EatWith e copre 200 città. Si sceglie il luogo, il cibo desiderato, la data, la soglia di prezzo e si prenota la cena, un pranzo o un pic-nic a casa di persone che ospitano e cucinano appositamente. Il servizio offre anche lezioni di cucina. Ramblr, invece è l’applicazione adatta per chi ama documentare e annotare ogni istante del viaggio progettata principalmente per escursionisti e per chi ama l'alpinismo. Per non trascinare la valigia con caldo e afa da un punto all’altro della città c'è invece BagBnb la «prima community di deposito bagagli in Italia». Chi in vacanza non ce la fa a staccare può tenersi informato con FlasgBeing, un aggregatore di contenuti. Per rimettersi in forma per la prova costume c'è 7 Minutes Workout, che promette un allenamento breve ma efficace in sette minuti.