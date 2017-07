Crolla muro nei pressi piazza Duomo Spoleto, nessun ferito

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 8 LUG - Uno smottamento, che non ha provocato feriti, ha interessato nel primo pomeriggio di oggi l'area che sovrasta la parte destra di Piazza Duomo a Spoleto. Una vasta porzione di terra, a ridosso di Palazzo Bufalini, e il muro che la conteneva, si sono spostati in basso, verso la parte di muraglione che delimita la piazza, più o meno all'altezza dello spazio di muro che ospita le ceneri del maestro Thomas Schippers. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la rimozione delle macerie e per mettere in sicurezza la zona. Sulle cause del crollo stanno indagando i carabinieri. A Spoleto da alcuni giorni è in corso il Festival dei Due Mondi, ed anche oggi in piazza Duomo stavano circolando numerosi turisti e visitatori.