Scintille su cavi elettrici,chiusi 3 binari stazione Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 LUG - Un guasto all'alimentazione di un Frecciarossa ha bloccato per alcune ore tre binari della stazione di Bologna. E' successo intorno alle 14, quando il treno Alta Velocità 9427 Venezia-Napoli non è potuto ripartire in seguito a un 'cedimento della linea aerea', la caduta di un cavo di alimentazione che ha provocato anche alcune scintille. Scattati i dispositivi di sicurezza, tutti i passeggeri, oltre un centinaio, sono stati fatti scendere. Sono intervenuti Polfer e Vigili del Fuoco, oltre al personale di Trenitalia per l'assistenza ai viaggiatori. E' stato necessario chiudere, oltre al binario 6 dove si è verificato il guasto, altri due binari. Alcuni passeggeri del Frecciarossa rimasto bloccato sono ripartiti con altri treni, la maggioranza 'riprotetta' su un altro convoglio fatto arrivare a Bologna appositamente. La chiusura temporanea dei tre binari ha causato qualche rallentamento alla circolazione, senza creare situazioni di emergenza. Le cause all'origine del guasto sono in corso di accertamento.(ANSA).