(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Una perturbazione atlantica interesserà da domani l'Italia, determinando una breve fase di maltempo sulle regioni settentrionali, con temporali intensi. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani previsti temporali su Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta 'gialla' in Alto Adige e nella giornata di domani su gran parte del Piemonte, sulla Valchiavenna in Lombardia, ancora in Alto Adige e su tutto il Veneto. (ANSA).