Kashmir: anniversario morte militante

(ANSA) - NEW DELHI, 8 LUG - Le autorità dello Stato indiano di Jammu & Kashmir hanno adottato stringenti misure di sicurezza per impedire disordini e manifestazioni oggi in occasione del primo anniversario dell'uccisione di Burhan Wani, giovane leader del gruppo separatista Hizbul Mujaheddin. Già da ieri i servizi di Internet sono stati sospesi in tutto il Kashmir e il coprifuoco è stato imposto in settori della capitale estiva, Srinagar, e del distretto di Pulwana. Tral, villaggio natale del defunto militante, è stato trasformato in una 'fortezza' dalle forze di sicurezza indiane. La polizia ha anche chiuso al traffico tutte le strade che portano alla moschea Jamia. Ieri disordini sono avvenuti dopo la preghiera del venerdì a Anantnag, Hajin e Pulwama. A Srinagar gli agenti hanno fermato vari leader separatisti o indipendentisti. L'uccisione di Wani l'8 luglio 2016 è stata la miccia di una interminabile serie di proteste nella Valle del Kashmir dove dopo un anno si conta un bilancio di oltre 200 morti e centinaia di feriti.