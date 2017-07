Serbia: caldo torrido fino a 40 gradi

(ANSAmed) - BELGRADO, 8 LUG - In Serbia le autorità hanno diramato oggi un avvertimento alla popolazione per il protrarsi del caldo torrido in tutto il Paese. Come ha reso noto il Servizio meteorologico a Belgrado, le temperature che oggi oscillano fra i 34 e i 37 gradi, raggiungeranno i 40 gradi nei prossimi due-tre giorni. Soprattutto per bambini, anziani e persone sofferenti l'invito è a non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata.