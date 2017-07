(ANSA) - BERLINO, 9 LUG - Terza notte di scontri ad Amburgo, dove stando alle stime delle forze dell'ordine sono a questo punto 200 gli agenti feriti in questo G20. Sempre incerto il bilancio dei feriti far le file dei dimostranti. 144 i fermi effettuati complessivamente finora. Ancora una volta il cuore delle proteste dei no-global è stato il quartiere di Schanzenviertel, dove la polizia è intervenuta con gli idranti. All'alba, alle 5.20, il terminal 2 dell'aeroporto è stato transennato, per il ritrovamento di un oggetto sospetto. Successivamente l'allarme è rientrato.