(ANSA) - SEUL, 9 LUG - La Corea del Nord giudica come pericolosa provocazione le manovre congiunte compiute ieri da aerei militari di Seul e Washington, con una simulazione di attacco da parte di due bombardieri strategici Usa B-1B partiti dalla base di Guam su un poligono in Corea del Sud. Il giornale ufficiale del regime comunista, Roding Sinmun, parla di "provocazioni militari sconsiderate" da parte degli Stati Uniti, che "alimentano la tensione" nella penisola coreana. L'esercitazione aerea congiunta di ieri, durata in tutto una decina di ore, è stata compiuta tre giorni dopo il test di un missile balistico intercontinentale da parte di Pyongyang.