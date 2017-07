Notte Rosa a Riccione, i protagonisti? Due giovani ladri "parmigiani"

Tre arresti e 11 denunce: è il bilancio dei carabinieri di Riccione nelle serate della Notta Rosa. I militari hanno arrestato un 19enne marocchino, residente in provincia di Perugia, per resistenza, violenza e lesioni personali nei confronti di un buttafuori di una discoteca e dei carabinieri. Un 21enne e un 24enne albanesi residenti a Parma sono stati invece arrestati per rapina di occhiali e una catenina d’oro a due turisti di Perugia. Rintracciati dai carabinieri, i due stranieri sono stati trovati in possesso anche di 11 telefoni cellulari. Infine sono tre i denunciati a piede libero per furto in negozio e due brasiliani perchè clandestini.